Нижегородский КУГИ рассчитывает привлечь в бюджет-2018 на 19% меньше изначально запланированных доходов 2017 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский КУГИ рассчитывает привлечь в бюджет-2018 на 19% меньше изначально запланированных доходов 2017 года. Об этом сообщил зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Сергей Кашеваров на заседании комиссии Гордумы по имуществу 4 декабря 2017 года.

По его словам, на 2018 год поступления запланированы в объеме 2,3 млрд рублей (в 2017 году планировалось изыскать 2,6 млрд рублей. – прим. НИА "Нижний Новгород"), в том числе 558 млн рублей – от аренды имущества (580 млн рублей – в 2017 году), 1,8 млрд рублей – от аренды городских земель (как и в текущем году).

Председатель комиссии Гордумы по имуществу Кирилл Лазорин поинтересовался у Сергея Кашеварова, каким образом комитет планирует увеличить объем поступления доходов в бюджет. Зампредседателя КУГИ отметил, что в данном направлении, в частности, будет работать победитель аукциона по выбору посредника для приватизации имущества "Российский аукционный дом" (напомним, что в ноябре 2017 года суд признал незаконным предписание УФАС в отношении КУГИ об аннулировании итогов конкурса по выбору посредника для приватизации имущества. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, что нижегородская администрация прогнозирует неисполнение плана по доходам в бюджет-2017 на 1,2 млрд рублей. Среди неналоговых доходов недобор в размере почти 560 млн рублей прогнозируется от КУГИ. От 1,8 млрд рублей по аренде городских земель за год ожидается привлечь 1,3 млрд рублей (70% исполнения плана). При этом, в частности, от реализации земельных участков КУГИ уже сейчас получило более 100%, за год ожидается получить 120 млн рублей (126,3% от плана).

Ранее также сообщалось, что мэрия заложила в бюджет-2018 меньший объем средств по ряду налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2017 годом.