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Экономика

Нижегородская администрация планирует продать акции трех акционерных обществ в 2018 году

04 декабря 2017 13:18  [90] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация намерена продать свои пакеты акций трех акционерных обществ в 2018 году. Об этом сообщил зампредседателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Сергей Кашеваров на заседании комиссии Гордумы по имуществу 4 декабря 2017 года.

По его словам, реализовать с торгов в следующем году планируется 38,65% акций ОАО "Нижегородские канатные дороги", 100% - ОАО "Подписные издания" и 7,76% - ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался у Сергея Кашеварова, намерена ли мэрия продать принадлежащие администрации 25% акций ДУКов Московского, Канавинского, Советского и Нижегородского районов и есть ли планы по преобразованию действующих муниципальных предприятий в ОАО. На первый вопрос Кашеваров ответить затруднился, на второй заявил, что профильные департаменты с соответствующими предложениями не выходили.

Отметим, что назначенный на 4 декабря аукцион по продаже администрацией города 7,76% акций ВЗАО "Нижегородская ярмарка" не состоялся.

Ранее Дума Нижнего Новгорода рассматривала возможность ликвидации ОАО "Подписные издания". Акции выставляются на аукцион КУГИ и ЗР горадминистрации с 2011 года. Само здание, расположенное на ул. Б.Покровской, уже продано.

В феврале 2015 года Дума Нижнего Новгорода одобрила продажу на аукционе 38,6% акций ОАО "Нижегородские канатные дороги" и 7,6% ВЗАО "Нижегородская ярмарка". Последние торги по продаже акций ярмарки, которые должны были пройти 30 ноября 2017 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

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