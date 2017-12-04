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Общество

Глеба Никитина "неприятно удивил" Нижегородский район в плане уборки снега

04 декабря 2017 15:45  [44] Общество
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ситуация с уборкой снега в Нижнем Новгороде решалась в "ручном режиме". Об этом врио главы Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на оперативном совещании 4 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Никитин провел оперативное совещание с и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталией Казачковой и заместителем руководителя горадминистрации Александром Герасименко по зимнему содержанию города.

"Как и многие нижегородцы, в выходные ездил и ходил по улицам Нижнего Новгорода. Неприятно удивил Нижегородский район – проехать и пройти в центре города было крайне сложно. Ваши усилия были заметны, но все это происходило в режиме ручного управления. Оставалось только, Александр Анатольевич (Герасименко, – прим. НИА "Нижний Новгород"), вам лопату в руки взять и самостоятельно убирать снег. Я не вижу системы, в этом вопросе есть недоработки", - поделился наблюдениями Никитин. Он отметил, что ситуация на дорогах в разных районах города была неоднородной.

В администрации города подтвердили: "Непростая ситуация складывалась по Нижегородскому, Ленинскому, Советскому районам. По центральным улицам уборка осуществлялась своевременно, но существует серьезная проблема по дворовым территориям, второстепенным подъездным дорогам, где не успевали убирать снег", - отчиталась Казачкова.

По словам Герасименко, ресурса, предоставленного областным правительством на уборку города достаточно: из резервного фонда губернатора на декабрь дополнительно выделили 40 млн рублей, на следующий год – 1 млрд рублей.

"Осталось – наладить систему работы. С главами переговорили, понимаем, какой и сколько необходимо техники, сколько людей требуется. Все эти вопросы будем отрабатывать с главами районов и подрядными организациями", - пояснил Герасименко.

"Оперативно занимайтесь выстраиванием системы, задействуйте все необходимые ресурсы, делайте организационные выводы. Нижегородцы должны увидеть результат – это самое главное", - отметил Никитин.

Напомним, дорожные службы вывезли с улиц города более 10 тысяч тонн снега 2-3 декабря.

Напомним также, что 15 декабря пройдут аукционы на уборку дорог в 2018 году. При этом Нижегородский район разделен на большее количество участков: если в остальных районах по одному-два лота, то в Нижегородском – семь.

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