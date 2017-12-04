Минстрой РФ подтвердил Нижегородской области софинансирование строительства школы и трех детсадов в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минстрой РФ подтвердил Нижегородской области софинансирование строительства школы и трех детсадов в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона 4 декабря 2017 года.



Ранее сообщалось, что областной минстрой направил в федеральное министерство заявку на софинансирование строительства пяти объектов: школы на 550 мест в поселке Новинки (Богородский район), трех детских садов в Ленинском и Приокском районах Нижнего Новгорода и в поселке Новинки, а также объектов инженерной инфраструктуры в ЖК "Новая Кузнечиха" (Советский район Нижнего Новгорода). Общий объем запрашиваемых субсидий составлял 676 млн рублей (при софинансировании Нижегородской области в размере 289,7 млн рублей).



По информации нижегородского минстроя, на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам в ноябре был утвержден перечень проектов, успешно прошедших отбор среди субъектов РФ.



"Министерству строительства Нижегородской области одобрены все пять заявленных проектов. В бюджете Нижегородской области необходимые средства на софинансирование объектов строительства учтены", - сообщили в министерстве. Детские сады должны быть построены в 2018 году, строительство школы продлится и на 2019 год.



Напомним, облправительство, кроме того, планирует построить две новых школы и два пристроя к школам в 2018 году. Школы должны быть построены в р.п. Гидроторф Балахнинского района (900 мест) и п. Суроватиха Дальнеконстантиновского района (425 мест), пристрои к школам – в р.п. Тонкино (400 мест) и Нижнем Новгороде (школа №168, 250 мест). Кроме того, в 2018 году планируется ввод двух детских садов. Один из них (на 110 мест) – в ЖК "Зенит" (Советский район), второй (на 300 мест) – в микрорайоне "Бурнаковский" (Московский район).