Музей Победы ищет родственников 140 красноармейцев из Горьковской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Московский Музей Победы обратился к жителям Нижегородской области с просьбой помочь найти родственников красноармейцев, погибших в немецком плену в годы Великой Отечественной войны.

В 2026 году в архивах были обнаружены дополнительные документы, содержащие сведения о 140 солдатах и офицерах Красной армии, которые ранее числились пропавшими без вести. Установлено, что все они были уроженцами или призваны с территории современной Нижегородской области.

Если вам известно о ныне живущих родственниках этих военнослужащих, информацию просят направить в комитет по делам архивов Нижегородской области по адресу memory@nobl.ru или в Музей Победы — panchenko@cmvov.ru.

Список бойцов — в таблице.