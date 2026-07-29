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Общество

Музей Победы ищет родственников 140 красноармейцев из Горьковской области

29 июля 2026 07:00 Общество
Музей Победы ищет родственников 140 красноармейцев из Горьковской области

Фото: Александр Воложанин

Московский Музей Победы обратился к жителям Нижегородской области с просьбой помочь найти родственников красноармейцев, погибших в немецком плену в годы Великой Отечественной войны.

В 2026 году в архивах были обнаружены дополнительные документы, содержащие сведения о 140 солдатах и офицерах Красной армии, которые ранее числились пропавшими без вести. Установлено, что все они были уроженцами или призваны с территории современной Нижегородской области.

Если вам известно о ныне живущих родственниках этих военнослужащих, информацию просят направить в комитет по делам архивов Нижегородской области по адресу memory@nobl.ru или в Музей Победы — panchenko@cmvov.ru.

Список бойцов — в таблице.

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Теги:
ВОВ История Победа
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