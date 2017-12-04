Количество браков выросло на 6% в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество браков выросло на 6% в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщило ГУ ЗАГС по региону 5 декабря.

Согласно информации, с начала года количество браков составило 21 785, что на 1 240 или 6% браков больше, чем за 11 месяцев 2016 года.

В ноябре текущего года в области зафиксирован рост количества браков на 12% по сравнению с АППГ (в ноябре 2017 года было зарегистрировано 1 576 браков).

Напомним также, что рождаемость в регионе сократилась за тот же период на 10,6%, смертность – на 4,5%.