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Количество браков выросло на 6% в Нижегородской области за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщило ГУ ЗАГС по региону 5 декабря.
Согласно информации, с начала года количество браков составило 21 785, что на 1 240 или 6% браков больше, чем за 11 месяцев 2016 года.
В ноябре текущего года в области зафиксирован рост количества браков на 12% по сравнению с АППГ (в ноябре 2017 года было зарегистрировано 1 576 браков).
Напомним также, что рождаемость в регионе сократилась за тот же период на 10,6%, смертность – на 4,5%.
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