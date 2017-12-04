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Общество

"Биржа" для волонтеров начала работать в Нижнем Новгороде по инициативе Елизаветы Солонченко

05 декабря 2017 17:14  [54] Общество
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электронная площадка, где волонтерские организации и жители, желающие вести волонтерскую работу, смогут проще находить друг друга начала работу на сайте "Нижегородской службы добровольцев" (НСД).

Как сообщила пресс-служба Гордумы 5 декабря 2017 года, по инициативе главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко администрация города совместно с НСД приступили к реализации нового городского проекта "День волонтера".

"В нашем городе живет большое количество людей, готовых помочь, откликнуться в трудную минуту. Это и работа в больницах, и благоустройство, и помощь одиноким, пожилым людям и инвалидам, и забота о бездомных животных. Однако, информации о том, в каких областях и кому нужна помощь, куда обратиться человеку, который хочет помогать другим, сегодня мало. Поэтому и возникла идея разместить волонтерские вакансии города на сайте Нижегородской службы добровольцев, который станет своеобразным центром коммуникации и распределения добровольцев", - сказала Солонченко.

"На сегодняшний день проект поддержали 20 общественных организаций различных направлений деятельности. Среди которых: "Поисково-спасательный отряд "Волонтер", театр "Пиано", "Верас", Нижегородский женский кризисный центр, благотворительные фонды "Дети без мам", "Нижегородский", "Серафима" и "Сострадание". Список партнеров мы планируем в ближайшее время расширить", - сообщил директор Нижегородской службы добровольцев Андрей Жильцов.

На сайте НСД создано два раздела "Хочу помочь" и "Нужна помощь". Желающим попробовать себя в роли добровольца необходимо заполнить анкету, размещенную в первом разделе, с указанием сведений о себе и своих навыках, предпочтениях в сфере волонтерской помощи. Распределением потенциальных добровольцев, зарегистрировавшихся в базе НСД, будут заниматься координаторы проекта. Во втором разделе сайта размещен перечень общественных организаций, которые нуждаются в помощниках для реализации различных программ и проектов.

Начало проекта приурочено к Дню волонтера, отмечаемого 5 декабря.

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