Руководство нижегородских ресторанов "Три Апрельсина " и "Синдбад" опровергает информацию о закрытии заведений Общество

Руководство нижегородских ресторанов "Три Апрельсина " и "Синдбад" опровергает информацию о закрытии заведений.

Как сообщила управляющий ООО "Ресторан-НН" 5 декабря 2017 года, оба заведения

работают в обычном режиме.

Относительно работы системы вентиляции (источник шума), в организации рассказал, что на сегодняшний день проведены работы по устранению всех недостатков. Повторная проверка состоится 10 декабря.

Напомним, сегодня региональном управление Роспотребнадзора сообщило, что деятельность вышеназванных заведений приостановлена по решению суда на 30 суток, так как специалисты зафиксировали превышение уровня шума для ночного времени.