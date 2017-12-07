ННПП-2 получит более 230 млн рублей налоговых льгот при строительстве второго свинокомплекса в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "ННПП-2" (управляется норвежской компанией Russian Baltic Pork Invest) получит более 230 млн рублей налоговых льгот при строительстве второго свинокомплекса в Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета региона 8 декабря 2017 года.



Совет признал проект приоритетным, что предусматривает предоставление льгот. ООО "ННПП-2", в частности, получит льготы по налогу на имущество в размере 232,1 млн рублей. Бюджетная эффективность составит 819 тысяч рублей. Ежегодно по окончании реализации проекта в консолидированный бюджет области будет поступать 61 млн рублей налогов.



Напомним, RBPI намерена ввести в эксплуатацию второй в Нижегородской области свинокомплекс в 2018 году. Он строится вблизи села Халязино Большемурашкинского района. Объем инвестиций 3,7-4 млрд рублей. Будет создано 165 рабочих мест.



Ожидается, что с реализацией этого проекта регион будет полностью обеспечивать собственные потребности в свинине. Каждый из комплексов инвестора рассчитан на производство около 20 тысяч тонн свинины, кроме того, примерно столько же выпускают сельхозпредприятия региона. Потребность же области в свинине составляет около 55 тысяч тонн.



Напомним также, первый свинокомплекс (ООО "ННПП") компания построила в селе Елховка Вадского района. В строительство было инвестировано 2,5 млрд рублей.