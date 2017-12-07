Последние новости рубрики Экономика
08 декабря 2017 16:37  [70] ННПП-2 получит более 230 млн рублей налоговых льгот при строительстве второго свинокомплекса в Нижегородской области
08 декабря 2017 13:48  [99] Объем ипотечного кредитования в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 27%
08 декабря 2017 13:24  [97] Администрация Нижнего Новгорода завершила размещение облигационного займа на 5 млрд рублей
08 декабря 2017 11:45  [207] Облправительство намерено выделить 70 млн рублей Нижнему Новгороду на погашение долгов транспортных предприятий
07 декабря 2017 18:54  [177] Банки в Нижегородской области увеличили выдачу кредитов за 10 месяцев 2017 года на 7%
07 декабря 2017 15:48  [184] Инфляция в Нижегородской области составила 2,7% за 11 месяцев 2017 года
07 декабря 2017 10:16  [792] Владимир Путин поручил Глебу Никитину обеспечить финансирование программы по газификации всех районов Нижегородской области
06 декабря 2017 14:19  [185] Объем банковских кредитов Нижнего Новгорода увеличился на четверть за ноябрь 2017 года
06 декабря 2017 13:09  [3794] Производство новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" стартовало на Горьковском автозаводе
05 декабря 2017 18:12  [291] "Гражданам нужно идти в ногу с минфином России и покупать валюту", - Роман Ткачук
Экономика

ННПП-2 получит более 230 млн рублей налоговых льгот при строительстве второго свинокомплекса в Нижегородской области

08 декабря 2017 16:37  [70] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "ННПП-2" (управляется норвежской компанией Russian Baltic Pork Invest) получит более 230 млн рублей налоговых льгот при строительстве второго свинокомплекса в Нижегородской области. Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета региона 8 декабря 2017 года.

Совет признал проект приоритетным, что предусматривает предоставление льгот. ООО "ННПП-2", в частности, получит льготы по налогу на имущество в размере 232,1 млн рублей. Бюджетная эффективность составит 819 тысяч рублей. Ежегодно по окончании реализации проекта в консолидированный бюджет области будет поступать 61 млн рублей налогов.

Напомним, RBPI намерена ввести в эксплуатацию второй в Нижегородской области свинокомплекс в 2018 году. Он строится вблизи села Халязино Большемурашкинского района. Объем инвестиций 3,7-4 млрд рублей. Будет создано 165 рабочих мест.

Ожидается, что с реализацией этого проекта регион будет полностью обеспечивать собственные потребности в свинине. Каждый из комплексов инвестора рассчитан на производство около 20 тысяч тонн свинины, кроме того, примерно столько же выпускают сельхозпредприятия региона. Потребность же области в свинине составляет около 55 тысяч тонн.

Напомним также, первый свинокомплекс (ООО "ННПП") компания построила в селе Елховка Вадского района. В строительство было инвестировано 2,5 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph