Последние новости рубрики Происшествия
11 декабря 2017 10:12  [55] Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря
11 декабря 2017 09:39  [221] Экс-сотрудник нижегородского минздрава предстанет перед судом по обвинению в многократном взяточничестве
10 декабря 2017 17:46  [161] Полиция разыскивает ограбившего нижегородскую пенсионерку выдававшего себя за работника газовой службы мужчину
09 декабря 2017 18:14  [200] Житель Нижегородской области обвиняется в убийстве мужчины топором
08 декабря 2017 14:50  [182] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве из ревности в Вадском районе
08 декабря 2017 13:08  [352] Квартирант из Вачского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве и поджоге
08 декабря 2017 12:41  [389] Нижегородское УГИБДД привлечёт к ответственности пострадавших в крупном ДТП пассажиров ГАЗели
08 декабря 2017 12:38  [412] Пожар произошёл в доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 7 декабря из-за шалости трёхлетнего ребёнка
08 декабря 2017 12:31  [198] Мужчина погиб на пожаре в гараже на ул. Б.Печёрской в Нижнем Новгороде 7 декабря
08 декабря 2017 12:21  [733] Уголовное дело возбуждено по факту гибели работницы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря

11 декабря 2017 10:12  [55] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, после тушения пожара в доме в с. Красная Поляна сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Дом, в котором произошло возгорание – деревянный, одноэтажный, ранее использовался как дача. В нем имелось электроснабжение. В результате пожара дом сгорел практически полностью. Погибшие: мужчина 1951 года рождения и его жена 1959 года рождения. С недавнего времени они переехали из областного центра в село для проживания.

Для установки причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семeнове 5 декабря.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph