Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли во время пожара в Лукояновском районе Нижегородской области вечером 10 декабря. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, после тушения пожара в доме в с. Красная Поляна сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Дом, в котором произошло возгорание – деревянный, одноэтажный, ранее использовался как дача. В нем имелось электроснабжение. В результате пожара дом сгорел практически полностью. Погибшие: мужчина 1951 года рождения и его жена 1959 года рождения. С недавнего времени они переехали из областного центра в село для проживания.

Для установки причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Двое мужчин погибли на пожаре в деревянном доме в Семeнове 5 декабря.