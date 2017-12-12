Нижегородское минэкологии анонсировало начало проекта по демеркуризации отходов на базе "БорПром" в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минэкологии Нижегородской области анонсировало начало реализации проекта по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на базе ООО "БорПром" в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве 12 декабря 2017 года.



Согласно информации, в настоящее время на базе предприятия ООО "БорПром", расположенного на территории городского округа город Бор, реализуется проект по созданию участка по демеркуризации ртутьсодержащих отходов, отнесенных к чрезвычайно опасным отходам ( I класс опасности).



Пуск проекта позволит обеспечить утилизацию данного вида отходов на территории региона. В результате будет получаться металлизированная ртуть, которая направляется в производство ртутьсодержащей продукции: ртуть используется в сельском хозяйстве для протравы семян, в химической промышленности ее применяют в качестве катализатора для получения из ацетилена уксусного альдегида (из уксусного альдегида получают уксусную кислоту). Использование ртутных катодов позволяет выделить из поваренной соли едкий натрий и хлор.



На сегодняшний день необходимое оборудование смонтировано, ведется работа по получению необходимых разрешительных документов. Минэкологии Нижегородской области координирует данный вопрос.



Также минэкологии сообщило, что при формировании в 2016 году комплексной системы сбора опасных отходов от населения предполагалось реализовать данную идею через институт региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Однако в дальнейшем при проведении отбора регоператоров (с учетом пояснения федеральных ведомств, курирующих данный вопрос), оказалось, что организовать систему сбора по данной схеме невозможно. Соответственно аналогичная ситуация сложилась и с организацией сбора отработанных батареек.



При этом ведомство прорабатывало вопрос организации сбора отработанных батареек в рамках реализации Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс". Однако копия разрешительных документов на утилизацию отработанных батареек так и не была предоставлена для ознакомления организацией, реализующей проект. Кроме того, при реализации проекта указанная компания заявила требование о принуждении ДУКов и ТСЖ Нижнего Новгорода к заключению договоров на утилизацию опасных отходов. С учетом данных обстоятельств минэкологии отказалось от совместной работы с данной компанией, так как деятельность по обращению с отходами может осуществляться исключительно при наличии всех необходимых разрешительных документов.



Аналогичная ситуация сложилась при реализации пилотного проекта по сбору отработанных батареек компанией Эрго (Нижний Новгород). Кроме того компания отказалась налаживать рабочий контакт, действуя через посредников.



Ранее сообщалось, что нижегородское правительство было намерено внедрить систему сбора опасных отходов до конца 2017 года.