Нижегородская Дума включила 21 дом в перечень подлежащих сносу объектов на 2018 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума включила 21 дом в перечень подлежащих сносу объектов на 2018 год. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

В перечень вошли девять многоквартирных домов в Ленинском районе (д.8 и 10 в пер.Арктический, д.18 по ул.Гончарова, д.18 по ул. Грекова, д.12 по ул.Матросская, д.86 по ул. Октябрьской революции, д.7 и 9 в пер.Профинтерна, д.21 по ул.Усиевича), шесть – в Московском (д.17 по ул.Героев, д.7 по ул. Героя Давыдова, д.1 по ул.Героя Кошелева, д.1 по ул.Дежнева, д.2 по ул.Гастелло, д.21 по ул.Страж революции), по два – в Канавинском (д.6 по ул.Вязниковская, д.5 по ул.Совнаркомовская) , Нижегородском (д.98 по ул.Ильинская, д.21 по ул.Семашко) и Приокском (д.4 и 5 по ул.Углова).

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует снести три дома по ул.Малая Ямская и посеять на участках газон.