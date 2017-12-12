Нижегородская Дума согласовала возможность художественного оформления "синих заборов" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала возможность художественного оформления "синих заборов". Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Ограждения строительных площадок в Нижнем Новгороде должны выполняться из профлиста синего цвета. Депутаты по предложению главы города Елизаветы Солонченко сегодня одобрили возможность их декоративно-художественного оформления.

Содержание изображений не должно противоречить законодательству – содержать призывы к экстремизму, насилию. Изображение должно соответствовать требованиям устойчивости к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасности для пешеходов и транспорта.

Напомним также, что в 2007 году по решению инвестсовета часть Нижневолжской набережной была передана в аренду на 49 лет ООО "Трейд-Парк" и впоследствии скрыта от глаз горожан за "синим забором" более чем на десять лет.