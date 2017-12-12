Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2017 15:08  [33] Горадминистрация намерена отремонтировать нижегородский метромост в 2018 году
13 декабря 2017 14:49  [56] Нижегородская Дума отклонила представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях
13 декабря 2017 14:46  [58] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил продление до 2021 года выплат за усыновление детей
13 декабря 2017 14:42  [52] Нижегородская Дума согласовала возможность художественного оформления "синих заборов"
13 декабря 2017 14:22  [79] "Сормовская кондитерская фабрика" поставит конфеты для детских новогодних подарков в Нижнем Новгороде
13 декабря 2017 13:39  [158] Нижегородская Дума включила 21 дом в перечень подлежащих сносу объектов на 2018 год
13 декабря 2017 13:36  [102] Минюст утвердил расписание ЕГЭ в России на 2018 год
13 декабря 2017 13:13  [110] Ростехнадзор нашел нарушения на производстве циан солей в Дзержинске Нижегородской области
13 декабря 2017 13:06  [94] Более 60% опрошенных нижегородцев положительно оценивают работу сайта "Госуслуги"
13 декабря 2017 12:05  [202] Нижегородский минтранс намерен перевести маршруты семи направлений на ТПУ "Канавинский" в I полугодии 2018 года
Общество

Нижегородская Дума согласовала возможность художественного оформления "синих заборов"

13 декабря 2017 14:42  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала возможность художественного оформления "синих заборов". Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Ограждения строительных площадок в Нижнем Новгороде должны выполняться из профлиста синего цвета. Депутаты по предложению главы города Елизаветы Солонченко сегодня одобрили возможность их декоративно-художественного оформления.

Содержание изображений не должно противоречить законодательству – содержать призывы к экстремизму, насилию. Изображение должно соответствовать требованиям устойчивости к неблагоприятным погодным условиям на период строительства объекта и безопасности для пешеходов и транспорта.

Напомним также, что в 2007 году по решению инвестсовета часть Нижневолжской набережной была передана в аренду на 49 лет ООО "Трейд-Парк" и впоследствии скрыта от глаз горожан за "синим забором" более чем на десять лет.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph