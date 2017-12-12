Комитет по бюджету ЗС НО одобрил увеличение дефицита облбюджета 2017 года на 40 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил увеличение дефицита облбюджета на 2017 год на 40 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 14 декабря 2017 года.

Проект изменений в закон об областном бюджете на текущий год членам комитета представила и.о. министра финансов области Ольга Сулима. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на обеспечение лекарствами льготников (66,3 млн рублей), на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (10 млн рублей), на выплату государственных академических и социальных стипендий (20 млн рублей), а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета (2,5 млн рублей).

С учетом изменений доходы бюджета сократятся на 172,7 млн рублей (до 143 млрд 143,4 млн рублей), расходы уменьшатся на 132,7 млн рублей (до 145,5 млн рублей), дефицит возрастет на 40 млн рублей (до 2,349 млрд рублей).

Что касается расходов, то, кроме того, 10 млн рублей пойдет на поддержку детей-сирот, 70 млн рублей — на реконструкцию стадиона "Химик" в Дзержинске и ремонт зданий рядом с площадкой, еще 70 млн рублей - на погашение задолженности автотранспортных предприятий Нижнего Новгорода по налогам. Также на 70 млн рублей возрастут ассигнования резервного фонда.

Из безвозмездных поступлений 1,9 млн рублей пойдет на компенсацию расходов, связанных с медпомощью гражданам Украины, 576 тысяч рублей — на соцподдержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Напомним, последние изменений в закон об облбюджете на 2017 год Заксобрание приняло в конце ноября. Тогда доходы составили 143,3 млрд рублей (увеличение на 135,8 млн рублей), расходы – 145,6 млрд рублей (увеличение на ту же сумму). Дефицит не менялся и остался на уровне 2,3 млрд рублей.