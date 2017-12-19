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Общество

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном возобновлении деятельности двух ресторанов на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

19 декабря 2017 09:48  [258] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном возобновлении деятельности двух ресторанов на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Ресторан-НН".

Согласно информации, рестораны "Три Апельсина" и "Синдбад" работают в обычном режиме. 18 декабря 2017 года Нижегородский районный суд принял решение о досрочном прекращении исполнения административного наказания.

Напомним, УФССП сообщало, что судебные приставы закрыли "Синдбад" и "Три апельсина" 7 декабря после решения суда о приостановлении деятельности заведений на 30 суток, принятого из-за превышения ими допустимого уровня шума. В управление Роспотребнадзора пожаловались жители дома №9/1 по Верхневолжской набережной.

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