Судебные приставы закрыли "Синдбад" и "Три апельсина" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде 7 декабря Общество

Судебные приставы закрыли ресторан "Синдбад" и кафе "Три апельсина" (ООО "Ресторан-НН") на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УФССП по региону 8 декабря 2017 года.



По словам собеседника агентства, со вчерашнего дня ресторан и кафе закрыты на 30 суток. Напомним, решение суда было принято из-за превышения допустимого уровня шума. В управление Роспотребнадзора пожаловались жители дома №9/1 по Верхневолжской набережной.



При этом 5 декабря управляющий ООО "Ресторан-НН" опровергла информацию о закрытии, сказав, что все нарушения устранены.