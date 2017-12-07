Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2017 12:25  [12] Судебные приставы закрыли "Синдбад" и "Три апельсина" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде 7 декабря
08 декабря 2017 12:17  [27] Нижегородец требует с государства 116 тысяч рублей из-за действий судебных приставов
08 декабря 2017 11:58  [42] Конкурсный отбор в Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области проводится 8-28 декабря
08 декабря 2017 11:49  [68] Синоптики прогнозируют до -7° и гололедицу в Нижегородской области 8-9 декабря
08 декабря 2017 11:03  [127] Начальник отдела жилфонда канавинской администрации в Нижнем Новгороде подозревается в служебном подлоге
07 декабря 2017 18:13  [248] Житель Дзержинска Нижегородской области оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушения при проведении пикета
07 декабря 2017 17:46  [1099] Никто не заявился на 14 назначенных на 8 декабря аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде
07 декабря 2017 17:41  [236] Суд арестовал на четверо суток жителя Дзержинска Нижегородской области за публикацию нацистской символики
07 декабря 2017 17:20  [192] Вопросы развития системы социального обслуживания населения обсудили на заседании Ассоциации парламентов ПФО 7 декабря
07 декабря 2017 16:43  [187] Нижегородская администрация планирует отремонтировать 33 школы в 2018 году
Общество

Судебные приставы закрыли "Синдбад" и "Три апельсина" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде 7 декабря

08 декабря 2017 12:25  [12] Общество

Судебные приставы закрыли ресторан "Синдбад" и кафе "Три апельсина" (ООО "Ресторан-НН") на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УФССП по региону 8 декабря 2017 года.

По словам собеседника агентства, со вчерашнего дня ресторан и кафе закрыты на 30 суток. Напомним, решение суда было принято из-за превышения допустимого уровня шума. В управление Роспотребнадзора пожаловались жители дома №9/1 по Верхневолжской набережной.

При этом 5 декабря управляющий ООО "Ресторан-НН" опровергла информацию о закрытии, сказав, что все нарушения устранены.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph