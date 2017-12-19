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Политика

Гордума планирует назначить конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года

19 декабря 2017 16:36  [226] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума планирует назначить конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода на 12 января 2018 года. Проект решения, который депутаты должны рассмотреть завтра, имеется в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".

На заседании Думы 20 декабря Гордума рассмотрит вопрос отставки действующего главы города Елизаветы Солонченко. После этого будет "запущен механизм" перехода на одноглавую систему управления. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы планируется назначить на 10:00 12 января 2018 года, место проведения – зал заседаний Гордумы. На конкурсе имеют право присутствовать жители города.

Документы для участия в конкурсе кандидаты могут представлять в каб.322 горадминистрации до 9 января 2018 года. К участию в конкурсе допускаются кандидаты в возрасте от 21 года, не допускаются – недееспособные граждане, граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, а также те, кто лишен по решению суда права занимать муниципальные должности в течение определенного срока.

На заседании Гордумы в ближайшую среду также планируется назначить исполняющего полномочия председателя Гордумы и членов конкурсной комиссии.

Как сообщалось ранее, врио губернатора предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра.

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