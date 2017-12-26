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Политика

"Глеб Никитин дал нам свое видение, что сегодня из себя представляет Нижегородская область", – Александр Шаронов

27 декабря 2017 16:08  [187] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Глеб Никитин дал нам свое видение, что сегодня из себя представляет Нижегородская область", – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Нижегородской области Александр Шаронов по итогам встречи врио губернатора Глеба Никитина с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти.

"Из выступления Глеба Никитина видно, что человек за несколько месяцев достаточно глубоко погрузился в наши реалии. В ходе выступления он дал нам свое видение, что сегодня из себя представляет Нижегородская область, какой у нее есть потенциал, какие болевые точки, в чем приоритеты развития. Это был очень достойный и очень вдохновляющий доклад, при этом достаточно емкий и содержательный", - отметил Шаронов.

"Кроме того, Глеб Никитин сформировал и отдал конкретные поручения отраслевым ведомствам по обсуждаемым точкам. Он обозначил серьезные намерения в дальнейшем провести детальную проработку стратегии развития региона. Это, на мой взгляд, хороший системный подход и видно в каких направлениях врио губернатора собирается концентрировать свои усилия", - добавил депутат.

Напомним, 26 декабря 2017 года в рамках встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин затронул темы АПК, здравоохранения, туризма, социального обслуживания, молодежи и НКО, культуры. Также он рассказал о проектах, в которых Нижегородская область должна стать пилотной. Они касаются дорог, бизнеса и сферы государственного и муниципального управления. Кроме того, Никитин сообщил, что планирует объединение министерств экономики и инвестиций и создание Корпорации развития Нижегородской области, которая должна будет "сконцентрироваться на эффективной работе с инвесторами". Новую структуру облправительства Глеб Никитин намерен представить уже после Нового года.

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