Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2017 12:22  [422] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде летом 2017 года Галины Соколовой
29 декабря 2017 11:39  [155] Мужчина погиб при пожаре в Пильнинском районе Нижегородской области 28 декабря
29 декабря 2017 11:01  [138] Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря
29 декабря 2017 10:27  [360] ВАЗ сбил женщину с годовалым ребёнком на тротуаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 28 декабря
29 декабря 2017 09:32  [426] Прокуратура вскрыла схему незаконного предоставления земель администрацией Балахнинского района Нижегородской области
28 декабря 2017 17:15  [167] Житель г.Навашино Нижегородской области приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство женщины
28 декабря 2017 14:47  [240] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г.о. Бор Нижегородской области Клавдии Киселевой
28 декабря 2017 14:05  [170] Нижегородец осужден на год исправительных работ за ложное минирование кремля
28 декабря 2017 13:28  [157] Мужчина погиб на пожаре в г. Урень Нижегородской области 27 декабря
28 декабря 2017 13:09  [187] Жительница Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в убийстве сожителя
Происшествия

Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря

29 декабря 2017 11:01  [138] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в кафе "Звезда-Бургерс" на пр. Молодежный в Автозаводском районе поступило в ЦУКС МЧС в 10:24. Как сообщает ГУ МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило задымление помещения. Силами звена газодымозащитной службы были эвакуированы 23 человека, в том числе пять детей. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорело имущество на кухне на площади 1 кв.метр. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 30 человек личного состава и семь единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что днём раньше, 27 декабря, на пр. Молодёжном в результате поджога сгорело кафе "Удача".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph