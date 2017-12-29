Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пожар в кухне кафе произошёл на пр. Молодёжном в Нижнем Новгороде 28 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в кафе "Звезда-Бургерс" на пр. Молодежный в Автозаводском районе поступило в ЦУКС МЧС в 10:24. Как сообщает ГУ МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило задымление помещения. Силами звена газодымозащитной службы были эвакуированы 23 человека, в том числе пять детей. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорело имущество на кухне на площади 1 кв.метр. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 30 человек личного состава и семь единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Напомним, что днём раньше, 27 декабря, на пр. Молодёжном в результате поджога сгорело кафе "Удача".