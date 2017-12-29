Девятнадцать кандидатов выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 29 декабря 2017 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Девятнадцать кандидатов выдвинулись на выборы президента РФ по данным на 29 декабря 2017 года. Об этом сообщается в документах на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно информации, за последние сутки, документы на участие в выборах подала первый вице-президент ООО "Фирма "Мортадель" Эльвира Агурбаш (партия "Альянс зеленых"). Всего на 29 декабря в ЦИК подали заявки 19 человек. Наталья Лисицина (партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"), которой ранее было отказано в регистрации, подала документы вторично. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ЦИК России, ранее уведомление ею было подано с нарушением сроков, однако законодательство в данном случае позволяет провести процедуру второй раз.

По данным на 29 декабря отказано в регистрации самовыдвиженцам Олегу Лурье, Алексею Навальному, Сергею Полонскому, а также Елене Семериковой (партия "Женский Диалог").

Таким образом, в настоящее время остается 15 кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, журналист Екатерина Гордон (политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"), Сираждин Рамазанов (всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"), Наталья Лисицына, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин (общественная организация – политическая партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Роман Худяков (ВПП "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/") и самовыдвиженец Александр Чухлебов.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.