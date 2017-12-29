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29 декабря 2017 14:08  [117] Подрядчик рассчитывает завершить ремонт дома 19 по пр. Ленина в Нижнем Новгороде до конца 2017 года
Общество

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт дома 19 по пр. Ленина в Нижнем Новгороде до конца 2017 года

29 декабря 2017 14:08  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт дома 19 по пр. Ленина в Нижнем Новгороде до конца 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Ленинского района.

Трещина на этом доме образовалась в феврале 2015 года. В июне текущего года подрядная организация ООО "Нижегородстройподряд" приступила к ремонту здания, начав с укрепления фундамента.

В администрации района информагентству сообщили, что на сегодняшний день специалистам осталось выполнить бетонирование стен и пола в подвале и привести в порядок отмостку.

"Из бюджета города выделено более 20 млн рублей, чтобы к 31 декабря 2017 работы были завершены. Дополнительно заключен договор между ОАО "ДК Ленинского района" и ННГАСУ на геодезический мониторинг на сумму 1,06 млн рублей. Срок действия договора - 30 июня 2018 года", - подчеркнули в районной администрации.

Напомним, что в 2015 году д. 19 на пр. Ленина был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

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