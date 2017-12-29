Нижегородский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт эвакуирован 30 декабря 2017 года из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аэропорте.

Согласно информации, сообщение поступило в 18:30. В течение 10 минут все люди, находившиеся в аэропорте были эвакуированы на привокзальную площадь, а затем они были на автобусах доставлены в гостиницу аэропорта.

Сейчас в здании аэропорта проводится работа по поиску взрывного устройства.

Напомним, несколько торговых центров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании.