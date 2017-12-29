Нижегородский аэропорт эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве

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Нижегородский аэропорт эвакуирован 30 декабря 2017 года из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аэропорте.
Согласно информации, сообщение поступило в 18:30. В течение 10 минут все люди, находившиеся в аэропорте были эвакуированы на привокзальную площадь, а затем они были на автобусах доставлены в гостиницу аэропорта.
Сейчас в здании аэропорта проводится работа по поиску взрывного устройства.
Напомним, несколько торговых центров эвакуировано в Нижнем Новгороде 30 декабря 2017 года из-за звонков о минировании.
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