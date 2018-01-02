Две бани сгорели в Нижегородской области утром 2 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две бани сгорели в Нижегородской области утром 2 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, в 07:31 в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о загорании в бани в посёлке Большое Мурашкино. В результате пожара сгорела баня на площади 8 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники.

В этот же день в 08:28 поступило сообщение о загорании бани в селе Андреевка Сергачского района. В результате обгорела кровля и стены бани на площади 15 кв. метров. На месте работали 10 пожарных и три единицы техники.

Как сообщалось ранее, 1 января жилой дом на площади почти 100 кв. метров сгорел в городском округе Выкса.