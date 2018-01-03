Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе Нижегородской области 2 января 2018 года Происшествия

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе Нижегородской области 2 января 2018 года Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе Нижегородской области 2 января 2018 года. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло в 17:30 на 8 км автодороги Работки – Порецкое. 25-летний водитель со стажем вождения шесть лет, управляя автомобилем Lada Vesta, совершил наезд на пешехода. Согласно предоставленной ГИБДД информации, мужчина 1966 года рождения переходил проезжую часть "в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом".

Напомним, что 1 января 2018 года водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. По информации УГИБДД, 31 декабря 2017 года ДТП со смертельным исходом в регионе зарегистрировано не было.