Нижегородская область получит в 2018 году 369,4 млн рублей из бюджета РФ на выплаты за рождение первенца
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Нижегородская область получит в 2018 году 369,4 млн рублей из бюджета РФ на выплаты за рождение первенца. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
Согласно распоряжению от 30 декабря 2017 года "О распределении в 2018 году субвенций субъектам Федерации на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка", Нижегородская область получит на эти цели 369,4 млн рублей. Общая сумма субвенций всем субъектам РФ и г.Байконур – 21,4 млрд рублей.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.
Полномочия по назначению и осуществлению выплаты передаются органам государственной власти субъектов Федерации.
Напомним, что ежемесячная выплата за рождение первенца в Нижегородской области составит 9,6 тысяч рублей в 2018 году.
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