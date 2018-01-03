Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Степан Захарчук дисквалифицирован на четыре матча за нарушение в игре 6 января Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Игрок нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Степан Захарчук дисквалифицирован на четыре матча за нарушение в игре от 6 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 8 января.

Согласно информации, спортивно-дисциплинарный комитет оставил без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Степана Захарчука наказание за нарушение в игре против хоккейного клуба "Сочи", состоявшейся 6 января в Нижнем Новгороде. Толчок соперника на борт, согласно регламенту, влечёт дисквалификацию на два матча и денежный штраф. Также за штрафы, назначенные в матче, игроку была добавлена дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник нижегородского клуба выйдет на лёд только в конце февраля 2018 года. Как отмечено на сайте ХК "Торпедо", Роман Захарчук пришёл в команду в 2017 году, его контракт КХЛ до 30 апреля 2018 года.

Напомним, что следующий домашний матч хоккеисты "Торпедо" проведут сегодня, 8 января, с уфимским "Салаватом Юлаевым".

СПРАВКА:

Роман Захарчук является воспитанником ЦСК ВВС (Самара).