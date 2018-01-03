Экологи спасли оставшегося на зимовку селезня дикой утки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Министерство экологии Нижегородской области

Оставшийся на зимовку селезень дикой утки на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде спасен специалистами региональных минэкологии и госохотнадзора.

Как сообщила 11 января 2018 года пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, птица перемещена с замерзающего водоема на другой – незамерзающий.

В сообщении говорится, что дикие утки не способны выжить в замерзающем водоеме, так как они не смогут добывать себе пищу. В следующем году спасенная птица сможет присоединиться к другим уткам для перелета на юг.

В региональном комитете госохотнадзора напомнили, что при обнаружении диких животных, в том числе находящихся в бедственном положении, категорически запрещено изымать их из естественной среды обитания. Для помощи им можно вызвать специалистов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зеленый телефон" по номеру (831) 433-22-11 или по единому номеру 112.

Напомним, нижегородец обратился в региональное министерство экологии с просьбой спасти зимующую на Щелковском хуторе утку.