Последние новости рубрики Бизнес
12 января 2018 18:12  [137] Клиенты Альфа-Банка потратили в заграничных поездках 5,5 млрд рублей по картам в новогодние праздники
12 января 2018 17:15  [163] Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области намерено привлечь 200 млн рублей путем выпуска допэмиссии
12 января 2018 13:36  [379] УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" за превышение стоимости подключения
12 января 2018 13:06  [135] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5%
11 января 2018 17:33  [672] "Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - Александр Сурин
11 января 2018 13:41  [431] Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе
11 января 2018 13:11  [183] Погрузка нефти и нефтепродуктов на ГЖД сократилась на 0,9% в 2017 году
11 января 2018 11:22  [369] Нижегородская прокуратура направила в Москву копию обращения по "Домком инвест" для рассмотрения вопроса о нарушении закона
29 декабря 2017 13:12  [521] Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области
29 декабря 2017 12:14  [389] Энергообъекты "Т Плюс" на период новогодних праздников переводятся в режим повышенной готовности
Бизнес

УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" за превышение стоимости подключения

12 января 2018 13:36  [379] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 300 тысяч рублей за превышение стоимости подключения

Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 300 тысяч рублей за серьезное превышение стоимости подключения к сети. Об этом пресс-служба управления сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, в июне 2017 года в газораспределительную организацию была подана заявка на подключение коттеджного поселка "Баден-Баден" к системе газораспределения. Заявитель планировал, что подключение будет выполнено через уже действующую сеть ТСЖ "Александровская слобода".

Однако согласно выданным техническим условиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", вразрез с желанием заявителя, определило иную точку подключения. При этом плата за технологическое присоединение объекта составила свыше 5,938 млн рублей.

После обращения заявителя в Нижегородское УФАС России газораспределительная организация представила новые технические условия, согласно которым подключение коттеджного поселка "Баден-Баден" будет производиться от газопровода ТСЖ "Александровская слобода". Стоимость такого подключения составит 79,45 тысяч рублей, с учетом строительства объектов заявителем за пределами границ земельного участка.

Напомним, нижегородское УФАС оштрафовало
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" 400 тысяч рублей за нарушения при подключении потребителей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph