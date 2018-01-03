УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" за превышение стоимости подключения Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 300 тысяч рублей за превышение стоимости подключения

Нижегородское УФАС оштрафовало ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 300 тысяч рублей за серьезное превышение стоимости подключения к сети. Об этом пресс-служба управления сообщила 12 января 2018 года.

Согласно информации, в июне 2017 года в газораспределительную организацию была подана заявка на подключение коттеджного поселка "Баден-Баден" к системе газораспределения. Заявитель планировал, что подключение будет выполнено через уже действующую сеть ТСЖ "Александровская слобода".

Однако согласно выданным техническим условиям ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", вразрез с желанием заявителя, определило иную точку подключения. При этом плата за технологическое присоединение объекта составила свыше 5,938 млн рублей.

После обращения заявителя в Нижегородское УФАС России газораспределительная организация представила новые технические условия, согласно которым подключение коттеджного поселка "Баден-Баден" будет производиться от газопровода ТСЖ "Александровская слобода". Стоимость такого подключения составит 79,45 тысяч рублей, с учетом строительства объектов заявителем за пределами границ земельного участка.

Напомним, нижегородское УФАС оштрафовало

ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" 400 тысяч рублей за нарушения при подключении потребителей.