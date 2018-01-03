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Нижегородка просит региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток. Заявка размещена на единой диспетчерской службе министерства 13 января 2018 года.
Согласно информации, две взрослые утки и два подростка обитают на берегу Волги в районе Волжской набережной.
"Сейчас наступили морозы, скоро река полностью замерзнет, кушать им нечего будет, они могут погибнуть, возможно ли их переместить в незамерзающие водоемы Нижнего Новгорода", - говорится в жалобе.
Напомним, экологи спасли оставшегося на зимовку селезня дикой утки.
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