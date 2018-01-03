Последние новости рубрики Общество
14 января 2018 13:55  [1801] Нижегородка просит региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток
13 января 2018 16:38  [1466] Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде
12 января 2018 18:38  [1834] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [231] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [1475] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [328] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [553] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [513] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
12 января 2018 17:06  [291] Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года
12 января 2018 16:48  [1620] Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний
Общество

Нижегородка просит региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток

14 января 2018 13:55  [1801] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка просит региональное минэкологии спасти четырех зимующих уток. Заявка размещена на единой диспетчерской службе министерства 13 января 2018 года.

Согласно информации, две взрослые утки и два подростка обитают на берегу Волги в районе Волжской набережной.

"Сейчас наступили морозы, скоро река полностью замерзнет, кушать им нечего будет, они могут погибнуть, возможно ли их переместить в незамерзающие водоемы Нижнего Новгорода", - говорится в жалобе.

Напомним, экологи спасли оставшегося на зимовку селезня дикой утки.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph