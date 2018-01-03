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Движение транспорта по ул. Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде ограничено до 31 марта 2018 года. Об этом сообщается 15 января на сайте центра безопасности дорожного движения города.
Согласно информации, введение ограничения связано с прокладкой теплотрассы.
Работы будут вестись в районе дома №36 недалеко от бульвара Заречный.
Напомним, движение транспорта частично ограничено на ул. Тимирязева до 29 марта.
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