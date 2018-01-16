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Бизнес

НУ ФАС признало законным прекращение поставки газа "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в адрес "НОКК"

16 января 2018 12:35  [278] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское УФАС признало законным прекращение поставки газа АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в адрес АО "НОКК". Об этом пресс-служба компании-поставщика ресурсов сообщила 16 января 2018 года.

Согласно информации, УФАС провело проверку действий АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" по прекращению подачи газа на котельные, принадлежащие теплоснабжающей организации АО "НОКК", на территории Нижегородской области. По итогам проведенной проверки антимонопольным органом возбуждено дело.

Решением надзорного органа от 14 декабря 2017 года АО "НОКК" признано нарушившим антимонопольное законодательство, а действия АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" по прекращению подачи газа были признаны совершенными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" прошлой осенью заявляло о возможном срыве отопительного сезона в девяти районах региона. В частности, тогда говорилось о долгах нескольких филиалов АО "НОКК" за поставки газа.

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