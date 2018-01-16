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Политика

Нижегородский облсуд оставил в силе решение о признании законным проведения январской конференции НРО "Справедливой России"

16 января 2018 14:18  [1241] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский облсуд оставил в силе решение районного суда о признании законным проведения январской конференции НРО "Справедливой России". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил истец Алексей Якимов 16 января 2018 года.

Напомним, что 31 января 2017 года Александр Бочкарев был переизбран председателем НРО партии, также был утвержден новый состав совета НРО "Справедливой России". Бывшие члены партии Андрей Герасимов, Анатолий Шеин и Алексей Якимов обратились в Нижегородский районный суд с требованием признать эту конференцию незаконной. В октябре 2017 года суд в иске отказал.

16 января 2018 года состоялось рассмотрение апелляции по данному делу. Как рассказал НИА "Нижний Новгород" истец Алексей Якимов, суд второй инстанции оставил решение в силе.

"Заседание продлилось всего пять минут. Будем ли подавать кассационную жалобу – пока решаем. Суд ради суда не входит в мои задачи. Все зависит от того, насколько правомерной была вторая конференция, будем изучать (конференция прошла 31 октября прошлого года, в ходе нее Бочкарев снова был переизбран председателем НРО. – прим. НИА "Нижний Новгород")", - отметил Якимов.

Напомним, что 19 июля областной суд отменил решение районного и признал незаконным решение о созыве конференции, принятое 21 декабря 2016 года. После этого истцы и подали вышеназванный иск.

Напомним также, что сегодня ходатайство о продлении срока домашнего ареста депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву поступило в Московский районный суд.

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