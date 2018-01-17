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Происшествия

Состояние одного из пострадавших от хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода остается крайне тяжелым

17 января 2018 12:48  [458] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Состояние одного из пострадавших от хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода остается крайне тяжелым. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 17 января 2018 года.

Согласно информации, доставленный в больницу после ЧП вечером 16 января 24-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, второй пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в одной из квартир многоквартирного жилого дома на пр. Союзный поступило в ЦУКС в 21:10. По данным МЧС, последующего горения не было. Взрыв произошёл во время проведения окрасочных работ.

Сейчас следователи СУ СК организовали проведение доследственной проверки по этому факту. При осмотре места происшествия установлено, что в квартире имеются разрушения, характерные для ударного воздействия. При этом повреждений несущих конструкций помещения не имеется.

Следов компонентов, используемых для взрывных устройств, не обнаружено. Назначен комплекс криминалистических экспертиз.

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