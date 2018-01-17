Комитет по регламенту ЗС НО 18 января отложил вопрос об увеличении расходов на деятельность депутатов на 35% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Законодательного собрания Нижегородской области снял с повестки вопрос об увеличении расходов на деятельность депутатов на 35%. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 18 января 2018 года.



Как отметил председатель комитета Дмитрий Малухин, на законопроект пока не поступило заключение врио губернатора. В связи с этим вопрос был отложен до внеочередного заседания комитета.



Напомним, инициаторы предлагают внести изменения в закон "О статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской области". Сейчас парламентариям в течение года на основании подтверждающих документов возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью (в соответствии с перечнем, установленным распоряжением председателя Заксобрания), в сумме до 185 тысяч рублей в год. Эту сумму предлагается увеличить до 250 тысяч рублей (на 35%). Также законопроектом предлагается увеличить фонд оплаты труда помощников депутатов на 10%.



"Сегодня в СМИ активно обсуждается тема увеличения фонда оплаты труда помощников депутатов Законодательного собрания. В связи с этим хотел бы дать разъяснения по некоторым моментам. Фонд оплаты труда помощников одинаковый для всех депутатов, и с 1 января 2018 года составляет 81 900 рублей в месяц. Согласно закону, депутат может иметь до семи помощников. Если разделить эту сумму на всех, то в среднем получается 11 тысяч рублей. Очевидно, что цифра невелика, а ведь многие из помощников имеют семьи", - приводит слова председателя комитета по регламенту Дмитрия Малухина управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО.



"Что касается идеи увеличения размера компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, то мы, в первую очередь, должны понимать, что это ни в коем случае не доход и не зарплата депутатов. Эти целевые деньги, направленные на обеспечение депутатской деятельности. Речь идет об аренде приемных депутатов, оплате коммунальных услуг, телефонной и интернет-связи, транспортных расходах и организации встреч с жителями. И этот список четко регламентирован", - подчеркнул Малухин.



"Несмотря на рост цен на потребительские и коммунальные услуги, размер финансовых средств, связанных с депутатской деятельностью, не увеличивался три года. Дополнительные средства будут направлены на поддержку работы, благодаря которой решаются конкретные проблемы жителей городов и районов области", - добавил председатель комитета.