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Происшествия

Электрогазосварщик упал с 16-метровой высоты в Нижнем Новгороде

19 января 2018 12:55  [1239] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электрагазосварщик ООО "Корпорация АПЕКС" упал с 16-метровой высоты строящегося дома в Нижнем Новгороде. Об этом Государственная инспекция труда в Нижегородской области сообщила 19 января 2018 года.

Согласно информации, 54-летний электрогазосварщик 15 января совместно с бетонщиками выполнял работы по армированию и бетонированию вертикальной опалубки на шестом этаже строящего дома в квартале ул. Калашникова, ул. Коминтерна, пер. Мостовой и ул. Белозерская в Сормовском районе.

В процессе работы электрогазосварщик упал с подмостей на высоте 15,8 м на перекрытие промежуточного двухэтажного здания, расположенных на высоте 7 м. В результате падения работник получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей и позвоночника, а также ушибы внутренних органов.

Сейчас Гострудинспекция проверяет соблюдение норм охраны труда, обучение пострадавшего безопасным методам работы и обеспечение работника средствами индивидуальной защиты.

Напомним, 8 января работник ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы.

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