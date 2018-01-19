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Бизнес

Строительство круизного судна по проекту "Золотое кольцо" для нижегородской "Гамы" началось в Астраханской области

19 января 2018 13:20  [201] Бизнес

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

Строительство головного судна проекта ПКС180 "Золотое кольцо" для нижегородской ГК "Гама" началось на 17 января на АО "Судостроительный завод "Лотос" (Астраханская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

Как сообщается на сайте ОСК, по заказу "Гамы" на "Лотосе" планируется построить два пассажирских круизных колесных судна.

Напомним, контракт на строительство этих судов был подписан 22 декабря 2017 года. Строительство будет вестись по программе льготного лизинга для пассажирских судов. Первый круизный лайнер планировалось заложить в первом квартале 2018 года и передать заказчику в 2019 году.

Генеральный директор ООО "Гама" Дмитрий Галкин сообщал НИА "Нижний Новгород", что инвестиции в строительство двух судов составят порядка 800 млн рублей без НДС.

По его словам планируется, что суда будут курсировать по кольцевой линии от Нижнего Новгорода через Оку до Северного речного вокзала Москвы, далее они будут проходить через центр столицы, а потом возвращаться в Нижний Новгород.

По информации "Лотоса" суда будут рассчитаны на 180 пассажиров. Они будут размещаться в каютах первого класса и "Люкс". Осадка судов составит 1,2 м, габарит по высоте 8,6 м. Это позволит использовать суда на неглубоких реках, позволит им проходить под мостами и подходить к необорудованному причалом берегу. Длина судна проекта ПКС 180 "Золотое кольцо" – 81,6 м, ширина – 13,8 м, мощность главных дизель-генераторов 3х320 кВт, скорость экономического хода на глубокой воде – 18 км/ч, тип движительно-рулевого комплекса – колесный, привод гребных валов – электромеханический.

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