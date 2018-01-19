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Происшествия

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в смерти сожительницы

19 января 2018 15:35  [1009] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в смерти сожительницы. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 19 января 2018 года.

По версии следствия, днем 9 июля 2017 года в квартире на ул. Рыбакова обвиняемый во время ссоры с сожительницей жестоко ее избил. От полученных телесных повреждений 50-летняя потерпевшая скончалась на месте. После этого злоумышленник сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы, а сам предпринял неудавшуюся попытку уйти из жизни.

Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

Вину по он признал полностью, заключен под стражу. Обвиняемый дал признательные показания и сообщил следователям СК, что в тот день поссорился с погибшей из-за того, что та длительное время нигде не работала и не отказывалась от алкогольных напитков. Кроме того, следователи СК установили, что мужчина ранее занимался одним из видов спортивных единоборств.

Сейчас уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в декабре житель Дзержинска был осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти. Уголовное дело также рассматривалось по ч.4 ст.111 УК РФ.

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