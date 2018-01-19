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Происшествия

Десять подростков-зацеперов задержала нижегородская транспортная полиция в 2017 году

23 января 2018 14:50  [210] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Десять подростков-зацеперов задержала нижегородская транспортная полиция в 2017 году. Об этом заместитель начальника управления на транспорте МВД России по ПФО Юрий Поляков сообщил в рамках пресс-конференции 23 января 2018 года.

По его словам, всего за прошедший год полиция на транспорте в Приволжском федеральном округе пресекла свыше 130 тысяч административных правонарушений. Из них несовершеннолетние совершили 296 правонарушений. В частности, подростки 54 раза клали на рельсы посторонние предметы (установлено 66 человек), 182 били стекла в поездах (установлено 76 несовершеннолетних), 60 раз повреждали средства связи (установлено 33 несовершеннолетних).

Кроме того, полиция задержала 40 подростков-зацеперов, из них 10 – на участке обслуживания Нижегородского линейного управления, восемь – Волгоградского.

Всего к административной ответственности привлечено 3108 несовершеннолетних. Кроме того, за отчетный период в ПФО произошло 42 случая травмирования подростков на транспорте, при которых пострадало 45 подростков, в том числе 21 - со смертельным исходом.

Напомним, что в марте 2017 года нижегородская администрация предлагала Законодательному собранию Нижегородской области увеличить штрафы для "зацеперов" в метро с 500 до 5 тысяч рублей. Однако пока проект изменений не разработан.

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