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Происшествия

Автослесарь саровского предприятия в Нижегородской области получил тяжелую травму из-за падения стрелы манипулятора

23 января 2018 17:21  [190] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автослесарь МУ "Дорожно-эксплуатационное предприятие" (Саров, Нижегородская область) получил тяжелую травму головы из-за падения стрелы манипулятора.

Как сообщила Государственная инспекция труда в регионе 23 января 2018 года, 16 января в помещении ремонтно-механической мастерской автослесарь выполнял ремонтные работы на автомобиле ЗиЛ. Во время работы на мужчину с высоты упала стрела манипулятора. 59-летний автослесарь получил тяжелую черепно-мозговую травму, в том числе обширную скальпированную рану головы.

Сейчас специалисты Гострудинспекции проверяют соблюдение норм охраны труда и устанавливают причины несчастного случая.

Напомним также, что 8 января работник ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы.

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