Последние новости рубрики Общество
24 января 2018 18:28  [738] Дорожники планируют направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области
24 января 2018 17:57  [841] МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде
24 января 2018 17:53  [144] НГПУ намерен надстроить учебный корпус №4 на пл. Минина и Пожарского
24 января 2018 17:27  [118] МП "Инженерные сети" запланировало ремонт освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году
24 января 2018 17:22  [151] "Единая Россия" планирует реализовать в Нижегородской области 14 партийных проектов в 2018 году
24 января 2018 17:14  [160] Нижегородское минобразования после гибели ребенка в "Лазурном" создало рабочую группу по изучению организации работы бассейнов
24 января 2018 17:01  [207] Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД
24 января 2018 16:35  [1023] "Традиционно по уборке снега есть вопросы к ДУКам Нижегородского, Советского районов", - Павел Марков
24 января 2018 16:23  [166] Администрация планирует принять в собственность Нижнего Новгорода котельную на Казанском шоссе
24 января 2018 16:19  [161] Нижегородская администрация наметила на март конкурс дизайн-проектов по программе комфортной городской среды на 2018-2022 гг
Общество

МП "Инженерные сети" запланировало ремонт освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году

24 января 2018 17:27  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МП "Инженерные сети" запланировало ремонт уличного освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году. Об этом заявил директор муниципального предприятия (МП) "Инженерные сети" Алексей Бебенин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.

По его словам, в текущем году ремонт будет осуществлен в сквере им. Чкалова, сквере на пр. Ильича, на ул. Бусыгина, ул. Бекетова, а также в парке Славы. "Уже начаты и продолжатся в течение всего 2018 года работы на дошкольных и школьных учреждениях Автозаводского района. Там серьезная ситуация. Кроме того, в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира пройдут ремонтные работы, которые коснутся пл. Ленина, ул. Октябрьской революции, ул. Литвинова, ул. Мурашкинской, ул. Бетанкура, ул. Карла Маркса, Канавинского моста, Нижневолжской набережной. Готовится проектная документация", - рассказал Алексей Бебенин.

Директор "Инженерных сетей" также добавил, что средств на уличное освещение Нижнего Новгорода в 2018 году необходимо добавить. "На сегодняшний день заложено 233 млн рублей, 29 млн рублей из них будет направлено на выплату задолженности. Не хватает порядка 50 млн рублей", - отметил Бебенин.

Директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков заявил на это, что мэрия об этой проблеме знает, и в течение первого полугодия средства будут выделены.

Напомним, что в апреле 2017 года в нижегородской администрации заявили о планах по модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП). Отметим, что в настоящее время вопросами освещения в Нижнем Новгороде занимается МП "Инженерные сети".

Напомним также, что в бюджете города на 2017 год на уличное освещение было заложено 200 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph