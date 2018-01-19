МП "Инженерные сети" запланировало ремонт освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МП "Инженерные сети" запланировало ремонт уличного освещения в четырех нижегородских скверах в 2018 году. Об этом заявил директор муниципального предприятия (МП) "Инженерные сети" Алексей Бебенин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.



По его словам, в текущем году ремонт будет осуществлен в сквере им. Чкалова, сквере на пр. Ильича, на ул. Бусыгина, ул. Бекетова, а также в парке Славы. "Уже начаты и продолжатся в течение всего 2018 года работы на дошкольных и школьных учреждениях Автозаводского района. Там серьезная ситуация. Кроме того, в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира пройдут ремонтные работы, которые коснутся пл. Ленина, ул. Октябрьской революции, ул. Литвинова, ул. Мурашкинской, ул. Бетанкура, ул. Карла Маркса, Канавинского моста, Нижневолжской набережной. Готовится проектная документация", - рассказал Алексей Бебенин.



Директор "Инженерных сетей" также добавил, что средств на уличное освещение Нижнего Новгорода в 2018 году необходимо добавить. "На сегодняшний день заложено 233 млн рублей, 29 млн рублей из них будет направлено на выплату задолженности. Не хватает порядка 50 млн рублей", - отметил Бебенин.



Директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков заявил на это, что мэрия об этой проблеме знает, и в течение первого полугодия средства будут выделены.



Напомним, что в апреле 2017 года в нижегородской администрации заявили о планах по модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП). Отметим, что в настоящее время вопросами освещения в Нижнем Новгороде занимается МП "Инженерные сети".



Напомним также, что в бюджете города на 2017 год на уличное освещение было заложено 200 млн рублей.