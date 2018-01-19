Строительство ВСМ на участке Москва – Нижний Новгород начнется в 2019 году, - минтранс региона Общество

Архитектурная концепция вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали (ВСМ) архитектора Николая Шумакова

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Строительство высокоскоростной магистрали на участке Москва – Нижний Новгород начнется в 2019 году. Об этом и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов сообщил журналистам 25 января 2018 года.

По его информации, РЖД рассчитывает начать строительство на следующий год, однако основная часть работ на этом участке и их завершение запланированы на 2020 год.

"Сегодня мы делаем послабления в налогах как раз для того, чтобы дорога пришла в регион быстрее", - подчеркнул Власов.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году.

Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.

По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.