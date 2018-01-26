Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 26 января.

Согласно информации, разрешение на ремонтные работы по кровле объекта культурного наследия федерального значения – "Здание Дворянского собрания, 1826 года, архитектор Н.Е. Ефимов", ведомство выдало собственнику ООО "Поволжье Нижний" в прошедшем году. Работы были завершены в декабре.

На данный момент управление рассматривает документы по выдаче разрешения на реставрацию фасадов указанного здания. По данным мониторинга технического состояния объекта установлено, что состояние здания не ухудшается и не приближается к аварийному.

Напомним, что по итогам внеплановых проверок исполнения предписаний о ремонте памятника архитектуры собственник был привлечен к административной ответственности за неисполнение требований на общую сумму 205 тысяч рублей и получил документы с установлением нового срока исполнения. Очередной контроль исполнения ведомство анонсировало на октябрь 2018 года.



В сентябре 2017 года сообщалось, что собственник ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде намерен начать реставрацию здания в 2017 году.



Также ранее сообщалось, что дом культуры им. Свердлова продан частному лицу. Сделка между облсовпрофом, являющимся балансодержателем ДК Свердлова, и покупателем, являющимся частным лицом, состоялась в ноябре 2007 года. Новым собственником ДК стала организация ООО "Поволжье Нижний".



В настоящее время здание Дворянского собрания по-прежнему нуждается в капитальном ремонте.