Последние новости рубрики Общество
26 января 2018 18:13  [749] Комиссия при нижегородской администрации не стала рассматривать вопрос о пригодности к проживанию дома в Зеленом городе
26 января 2018 18:03  [139] Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года
26 января 2018 17:46  [137] Предприниматель из Дзержинска Нижегородской области оштрафован за антисанитарные суши и роллы
26 января 2018 17:06  [132] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в июне 2017 года 61-летней жительницы Нижегородской области Татьяны Цихмистровой
26 января 2018 17:00  [259] Суд признал недействительным постановление нижегородской администрации о сносе 50 домов в районе Карповского рынка
26 января 2018 16:48  [877] "Необходима массовая реконструкция и строительство дорог, чтобы стратегия безопасности на дорогах заработала", - Павел Ржевский
26 января 2018 16:10  [301] Экс-руководитель почтового отделения в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве
26 января 2018 15:44  [294] Более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 15 по 21 января
26 января 2018 15:09  [1020] Менеджер нижегородского изготовителя надгробий приговорена к условному сроку за присвоение
26 января 2018 14:46  [159] ГИБДД сообщило о росте ДТП с участием муниципального транспорта в Нижегородской области в 2017 году
Общество

Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года

26 января 2018 18:03  [139] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Собственник завершил ремонт кровли ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 26 января.

Согласно информации, разрешение на ремонтные работы по кровле объекта культурного наследия федерального значения – "Здание Дворянского собрания, 1826 года, архитектор Н.Е. Ефимов", ведомство выдало собственнику ООО "Поволжье Нижний" в прошедшем году. Работы были завершены в декабре.

На данный момент управление рассматривает документы по выдаче разрешения на реставрацию фасадов указанного здания. По данным мониторинга технического состояния объекта установлено, что состояние здания не ухудшается и не приближается к аварийному.

Напомним, что по итогам внеплановых проверок исполнения предписаний о ремонте памятника архитектуры собственник был привлечен к административной ответственности за неисполнение требований на общую сумму 205 тысяч рублей и получил документы с установлением нового срока исполнения. Очередной контроль исполнения ведомство анонсировало на октябрь 2018 года.

В сентябре 2017 года сообщалось, что собственник ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде намерен начать реставрацию здания в 2017 году.

Также ранее сообщалось, что дом культуры им. Свердлова продан частному лицу. Сделка между облсовпрофом, являющимся балансодержателем ДК Свердлова, и покупателем, являющимся частным лицом, состоялась в ноябре 2007 года. Новым собственником ДК стала организация ООО "Поволжье Нижний".

В настоящее время здание Дворянского собрания по-прежнему нуждается в капитальном ремонте.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph