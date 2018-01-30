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Общество

Нижегородская администрация увеличила стоимость ряда услуг Дворца бракосочетания Автозаводского района

30 января 2018 13:48  [265] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация увеличила стоимость некоторых услуг Дворца бракосочетания Автозаводского района. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации города.

Согласно постановлению, цена на торжественное сопровождение регистрации брака увеличивается с 5,9 до 7 тысяч рублей (на 18,6%), на шампанское в зале – с 500 до 700 рублей (на 40%), на торжественное вручение свидетельства о браке в малом зале – с 5,9 до 7 тысяч рублей (на 18,6%).

Вручение свидетельства о браке в малом зале во вторник – четверг будет стоить 3,5 тысяч рублей, при заказе фотосессии в гостиной – 4,35 тысяч рублей.

Напомним, что в 2017 году было заключено 22,8 тысяч браков.

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