Нижегородское правительство планирует подписать соглашения с пятью иностранными регионами в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области планирует подписать соглашения с пятью иностранными регионами в 2018 году. Об этом директор департамента Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января.



По ее словам, в течение года планируется подписание соглашения между правительством региона и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина), автономным краем Воеводина (Республика Сербия), Согдийской областью (Республика Таджикистан), торговое соглашение с Гомельской областью (Республики Беларусь), и с китайским регионом Хубэй.



Также при информационной поддержке департамента в течение всего года будут проводиться различные стажировки в Японии и Франции и летние языковые школы на Мальте.



Кроме того, в рамках перекрестного года России и Японии в Нижнем Новгороде пройдет более 60 мероприятий совместно с японским центром. В частности запланирован фестиваль икебаны, чтение произведений на японском языке и тематические фотовыставки, а также различные стажировки.



"В этом году мы вам обещаем много информационных поводов, мы рассчитываем, что 2018 год будет богат на международные встречи и сотрудничество. В частности, мы готовимся к чемпионату мира и разрабатываем совместно с руководством стран, которые станут гостями нашего города тематические программы, которые познакомят нижегородцев с их культурой, традициями и образом жизни ", - отметила Гусева.



Напомним, что Большеболдинский район Нижегородской области установит побратимские отношения с Гродненским районом Белоруссии в 2018 году.