Последние новости рубрики Общество
30 января 2018 18:34  [746] Нижегородская администрация отложила подачу заявки на благоустройство набережной в сторону ул. Черниговской на 2019 год
30 января 2018 18:14  [143] Стоимость жилья на вторичном рынке в Нижегородской области снизилась на 5,4% в IV квартале 2017 года
30 января 2018 18:10  [175] МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 30 января
30 января 2018 18:04  [156] "Мы заинтересованы в том, чтобы к нам ездило еще больше японских и китайских туристов", - Ольга Гусева
30 января 2018 17:55  [845] Около 50 человек пришли на прием депутата Госдумы от "Единой России" в Балахне Нижегородской области
30 января 2018 17:49  [335] "Задача по переходу на обучение в одну смену начала решаться в Нижегородской области", - Наталья Назарова
30 января 2018 17:41  [157] Уборка снега в Нижнем Новгороде
30 января 2018 17:15  [154] Около 19 тысяч кубометров снега было убрано дорожными предприятиями Нижнего Новгорода в ночь на 30 января
30 января 2018 16:52  [939] Нижегородский водоканал намерен построить водопроводную станцию в пос. Березовая пойма
30 января 2018 16:36  [337] Евгения Дурново, Николай Карякин и Татьяна Поздеева претендуют на пост ректора НижГМА
Общество

Нижегородское правительство планирует подписать соглашения с пятью иностранными регионами в 2018 году

30 января 2018 14:31  [253] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области планирует подписать соглашения с пятью иностранными регионами в 2018 году. Об этом директор департамента Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января.

По ее словам, в течение года планируется подписание соглашения между правительством региона и Республикой Сербской (Босния и Герцеговина), автономным краем Воеводина (Республика Сербия), Согдийской областью (Республика Таджикистан), торговое соглашение с Гомельской областью (Республики Беларусь), и с китайским регионом Хубэй.

Также при информационной поддержке департамента в течение всего года будут проводиться различные стажировки в Японии и Франции и летние языковые школы на Мальте.

Кроме того, в рамках перекрестного года России и Японии в Нижнем Новгороде пройдет более 60 мероприятий совместно с японским центром. В частности запланирован фестиваль икебаны, чтение произведений на японском языке и тематические фотовыставки, а также различные стажировки.

"В этом году мы вам обещаем много информационных поводов, мы рассчитываем, что 2018 год будет богат на международные встречи и сотрудничество. В частности, мы готовимся к чемпионату мира и разрабатываем совместно с руководством стран, которые станут гостями нашего города тематические программы, которые познакомят нижегородцев с их культурой, традициями и образом жизни ", - отметила Гусева.

Напомним, что Большеболдинский район Нижегородской области установит побратимские отношения с Гродненским районом Белоруссии в 2018 году.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph