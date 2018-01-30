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30 января 2018 16:36  [338] Евгения Дурново, Николай Карякин и Татьяна Поздеева претендуют на пост ректора НижГМА
Общество

Евгения Дурново, Николай Карякин и Татьяна Поздеева претендуют на пост ректора НижГМА

30 января 2018 16:36  [338] Общество

Фото: НижГМА

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до 14 мая 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь нижегородской медакадемии Алексей Никонов 30 января.

Он также сообщил, что 29 января состоялось заседание Ученого совета вуза, на котором были выдвинуты и утверждены три кандидата на пост ректора, которые будут обсуждаться в течение 10 дней, после чего будут назначены выборы. На пост ректора претендуют: главврач стоматологической поликлиники НижГМА Евгения Дурново, и.о. ректора НижГМА Николай Карякин и декан медико-профилактического факультета и факультета высшего сестринского дела НижГМА Татьяна Поздеева.

Напомним, что в октябре 2017 года минздрав продлил полномочия и.о. ректора НижГМА Николая Карякина до конца января 2018 года

Ранее сообщалось, что экс-руководитель ПФМИЦ Николай Карякин был назначен исполняющим обязанности ректора НижГМА 4 июля 2017 года сроком на три месяца. Он был назначен прямым распоряжением российского минздрава. Чуть позже ПФМИЦ подал ходатайство о присоединении к НижГМА.

При этом ранее, в апреле, планировалось провести выборы ректора медакадемии, и уже были определены кандидаты.

Предыдущий ректор НижГМА Борис Шахов покинул должность в связи с наступлением предельного срока работы.

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