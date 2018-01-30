Последние новости рубрики Общество
31 января 2018 19:01  [156] Нижегородская прокуратура потребовала запретить доступ к пяти сайтам с информацией о продаже наркотиков
31 января 2018 18:41  [745] Прокуратура требует через суд запретить эксплуатацию причала на Волге в Кстове Нижегородской области
31 января 2018 18:34  [853] Андрей Вовк займёт пост главного редактора "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде с 9 февраля
31 января 2018 18:17  [160] "Качество образования зависит от уровня подготовки педагогов, а не от статуса школы", - Александр Заремба
31 января 2018 18:07  [224] Горадминистрация не планирует расширять дороги и организовывать выделенные полосы в Нижнем Новгороде в 2018-2019 годах
31 января 2018 18:01  [162] "При выборе между школой рядом с домом и "раскрученной", но удаленной, я бы посоветовала первое", - Анастасия Шабанова
31 января 2018 17:44  [857] Нижегородская администрация рассчитывает снести обрушившийся в 2014 году дом на ул.Самочкина в середине 2018 года
31 января 2018 17:25  [305] Минобразования поручило проработать внедрение электронной очереди для приема нижегородских первоклассников с 2019 года
31 января 2018 17:04  [171] Нижегородцы продолжают жаловаться на неприятный запах в районе ул. Родионова в Нижнем Новгороде
31 января 2018 16:58  [170] Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года
Общество

Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено в Советском районе Нижнего Новгорода 30 января

31 января 2018 14:11  [151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено с территории Советского района Нижнего Новгорода за сутки 30 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, всего для уборки улиц района задействовано 124 единицы специализированной техники, около 100 дорожных рабочих, заготовлено 266 тонн пескосоляной смеси. Также отмечается, что в зоне узких пешеходных дорожек подрядная организация использует специальную снегоуборочную машину для узких тротуаров. По словам представителя подрядной организации, работать на такой малогабаритной машине проще, быстрее и удобнее.

31 января глава администрации Советского района Владимир Исаев проверил работу снегоуборочной техники и дорожных рабочих на основных магистралях и во дворах. Первыми под инспектирование попали улицы, по которым были оставлены заявки на сайте районной администрации на форуме "Народный контроль". Среди них ул. Бекетова, ул. Ванеева, ул. Адмирала Васюнина, ул. Рокоссовского, ул. Ладыжникова, ул. Тимирязева, ул. Агрономическая, ул. Пушкина и площадь Лядова.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Нижегородской области до 2 февраля.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph