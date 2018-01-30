Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено в Советском районе Нижнего Новгорода 30 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 4,5 тысяч кубометров снега вывезено с территории Советского района Нижнего Новгорода за сутки 30 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, всего для уборки улиц района задействовано 124 единицы специализированной техники, около 100 дорожных рабочих, заготовлено 266 тонн пескосоляной смеси. Также отмечается, что в зоне узких пешеходных дорожек подрядная организация использует специальную снегоуборочную машину для узких тротуаров. По словам представителя подрядной организации, работать на такой малогабаритной машине проще, быстрее и удобнее.

31 января глава администрации Советского района Владимир Исаев проверил работу снегоуборочной техники и дорожных рабочих на основных магистралях и во дворах. Первыми под инспектирование попали улицы, по которым были оставлены заявки на сайте районной администрации на форуме "Народный контроль". Среди них ул. Бекетова, ул. Ванеева, ул. Адмирала Васюнина, ул. Рокоссовского, ул. Ладыжникова, ул. Тимирязева, ул. Агрономическая, ул. Пушкина и площадь Лядова.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в Нижегородской области до 2 февраля.