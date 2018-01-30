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Происшествия

Подозреваемые в похищении человека в Павловском районе Нижегородской области помещены под домашний арест

01 февраля 2018 11:59  [101] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Подозреваемые в похищении человека в Павловском районе Нижегородской области помещены под домашний арест. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, трое подозреваемых в похищении мужчин помещены под домашний арест до 27 марта включительно.

Напомним, по версии следствия, днeм 28 января 2018 года трое мужчин ворвались в дом в селе Большое Давыдово, под угрозой насилия и убийства они вывели 34-летнюю хозяйку из дома и насильно посадили в автомобиль ВАЗ-2110. После этого подозреваемые отвезли женщину в деревню Грудцино, где удерживали в одном из домов. Вечером того же дня потерпевшая, улучив момент, смогла выбежать на улицу и обратиться к местным жителям, которые вызвали правоохранителей.

Следователи задержали подозреваемых: двух 19-летних молодых людей и 39-летнего мужчину. Им предъявлено обвинение по п.п. "а, в" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия).

По предварительным данным, мотивом совершения преступления послужили деньги: обвиняемые утверждают, что потерпевшая должна им 250 тысяч рублей, а женщина признает долг в сумме 50 тысяч рублей, но перед другим человеком. В настоящее время расследование продолжается.

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