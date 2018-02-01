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Общество

"Газпром газораспределение Нижний Новгород" оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушения при подключении потребителя

01 февраля 2018 17:48  [186] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушения при подключении потребителя. Об этом пресс-служба нижегородского управления ФАС РФ сообщила 1 февраля 2018 года.

Согласно информации, владелец жилого дома в садоводческом товариществе "Маяк" неоднократно обращался в компанию с заявкой на подключение газа. По существу указанные заявки "Газпром газораспределение Нижний Новгород" не рассматривало, направляя в ответ информационные письма общего содержания. По истечению 11 месяцев с момента первоначального обращения заявитель так и не получил ни договор о подключении, ни мотивированный отказ от его заключения. Между тем установленный действующим на тот момент законодательством порядок определяет, что заявка о подключении должна быть рассмотрена не позднее 30 дней.

Нижегородское УФАС РФ пришло к выводу о том, что "Газпром газораспределение Нижний Новгород" нарушило порядок рассмотрения заявок о выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Газораспределительной организации выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

Напомним также, что в январе текущего года УФАС оштрафовало "Газпром газораспределение Нижний Новгород" на 300 тысяч рублей за превышение стоимости подключения.

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