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Общество

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве

03 февраля 2018 15:14  [235] Общество

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает НОО "Нижегородский волонтер".

Согласно информации, митинг-концерт "Россия в моем сердце" прошел 3 февраля 2018 года с 12:00 до 14:00 на площадке перед Нижегородской ярмаркой.

"В мероприятии приняли участие более 5 тысяч нижегородцев – представители общественных и ветеранских организаций, Общероссийского народного фронта, молодежь, волонтеры, рабочие заводов и предприятий нашей области, труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступила ветеран ВОВ и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко", - говорится в сообщении.

На мероприятии также выступила олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина. Она призвала всех присутствующих поддержать российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде.

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Митинги
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