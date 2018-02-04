Администрация Советского района Нижнего Новгорода отмечает большую активность жителей в группе "Антиснег" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Советского района Нижнего Новгорода отмечает большую активность жителей в группе "Антиснег". Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, в райадминистрации создан штаб для оперативного реагирования на сообщения жителей о плохой уборке снега, поступающие в группу городской администрации "Антиснег", которая была организована в социальных сетях 4 февраля.

"Мы монитором каждое сообщение, стараемся как можно оперативнее принять решение по очистке дороги по тому или иному адресу. Я сам лично даю поручения подрядным организациям и перенаправляю технику. Жители Советского района оказались самыми активными, это очень приятно и, вместе с тем, ответственно. Надеюсь, нашу работу оценят", - добавил глава Советского района Владимир Исаев, комментируя работу штаба.

По данным райадминистрации, 5 февраля на дорогах и во дворах Советского района на уборку выставлено 67 единиц специализированной техники: погрузчики, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, роторная техника. Всего за сутки 4 февраля на дорогах района было израсходовано 312 тонн пескосоляной смеси и восемь тонн реагента. За прошедшие сутки с территории района было вывезено более трёх тысяч кубометров снега.

Напомним, что с начала февраля 2018 года на сайте администрации Советского района запущена онлайн-карта с информацией о работе снегоуборочной техники.